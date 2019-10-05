Keçilik etmeyin!

İzmir Bayraklı'da, başıboş bırakılan keçiler, araçların üzerine çıkarak ağaç dallarını yedi. Keçiler bunu yaparken üzerine çıktıkları araçlara da zarar verdi.

İzmir Bayraklı'da, başıboş bırakılan keçiler, araçların üzerine çıkarak ağaç dallarını yedi. Keçiler bunu yaparken üzerine çıktıkları araçlara da zarar verdi. Adalet mahallesi Manas Bulvarı'nda bulunan ve 200 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın 5'inci, Türkiye'nin de 2'nci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerinde keçileri görenler şaşkına döndü. Sahibi bilinmeyen keçiler, araçların üzerine çıkıp dallarını yiyerek karınlarını doyurdu. Ama dallara yetişmek için çıktıkları araçlara da zarar verdi.