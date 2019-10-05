Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu! İşte cevabı...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezon ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Arda Ayten'in ulaştığı 1 milyonluk sorunun cevabı merakla bekleniyordu. İşte 1 milyonluk soru ve cevabı...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezon ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Arda Ayten'in ulaştığı 1 milyonluk sorunun cevabı merakla bekleniyordu. İşte 1 milyonluk soru ve cevabı...

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru cevap: C:Toprak

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetmişti.