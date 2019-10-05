KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? Burs başvurusu nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrenci KYK'dan gelecek haberi bekliyor. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? sorusu öğrenciler tarafından en çok merak edilen soruların başında geliyor. Peki KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan kredi ve burs ile ilgili haberler öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki KYK burs tarihleri belli oldu mu? KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İşlemler e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

Bu doğrultuda, kredi ve burs başvurusu işlemlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.