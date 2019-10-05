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Menderes’in traktörü müzesinde sergilenecek

Menderes’in traktörü müzesinde sergilenecek
Giriş Tarihi: 5.10.2019

Merhum Başbakan ’in 1955 yılında kendisine hediye edilen, daha sonra parasını ödeyerek satın aldığı ve Çakırbeyli’deki çiftliğinde kullandığı traktörü, yıllar sonra toprağa gömülmüş olarak bulundu.

Merhum Adnan Menderes'in 1955 yılında kendisine hediye edilen, daha sonra parasını ödeyerek satın aldığı ve ziraat işlerinde kullandığı traktörü, 50 yıl sonra çiftliğinde toprağa gömülmüş olarak bulundu. Türk Traktör firmasının 14 yıl önce yeniden çalışır hale getirip fabrikasında bulunan müzede sergilediği emektar traktör, Menderes'in gelini Ümran Menderes tarafından Aydın'da açılacak Adnan Menderes Müzesi'ne hediye edildi.

ÇİFTÇİ YÖNÜ

Ümran Menderes'e teşekkür eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Menderes'in başbakan olduğu dönemde bindiği makam aracını ilimize kazandırmıştık. Çakırbeyli çiftliğindeki ziraat işlerinde kullandığı traktörü de elimize geçti" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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