  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Afyonkarahisar’da ilginç dolandırıcılık olayı! Gerçekler Esra Erol’da programında ortaya çıkarıldı

’da ilginç dolandırıcılık olayı! Gerçekler ’da programında ortaya çıkarıldı

Afyonkarahisar’da ilginç dolandırıcılık olayı! Gerçekler Esra Erol’da programında ortaya çıkarıldı

07.10.2019, 15:39

bulunan eşini diyalize gittiğinde başka bir kadınla aldatan şahıs, dolandırılınca soluğu 'de yayınlanan 'da programında aldı. Hiç çocuk sahibi olamayan çift, yaşananları gözyaşları içinde anlattı. İşte detaylar...

'da yaşayan 65 yaşındaki , yıllardır ile savaşan eşine donör olmak isteyen ve kendini olarak tanıtan kadınla eşi diyalize gittiğinde evde görüşmeye başladı. 5 yıldır kendini Leyla olarak tanıtan kadınla ilişkisini sürdüren Ömer Günay, geçtiğimiz yıl duyduğu haberle şaşkına döndü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar’da ilginç dolandırıcılık olayı! Gerçekler Esra Erol’da programında ortaya çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN