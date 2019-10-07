Afyonkarahisar’da ilginç dolandırıcılık olayı! Gerçekler Esra Erol’da programında ortaya çıkarıldı

Böbrek yetmezliği bulunan eşini diyalize gittiğinde başka bir kadınla aldatan şahıs, dolandırılınca soluğu atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında aldı. Hiç çocuk sahibi olamayan çift, yaşananları gözyaşları içinde anlattı. İşte detaylar...

Afyonkarahisar'da yaşayan 65 yaşındaki Ömer Günay, yıllardır böbrek yetmezliği ile savaşan eşine donör olmak isteyen ve kendini Leyla olarak tanıtan kadınla eşi diyalize gittiğinde evde görüşmeye başladı. 5 yıldır kendini Leyla olarak tanıtan kadınla ilişkisini sürdüren Ömer Günay, geçtiğimiz yıl duyduğu haberle şaşkına döndü.