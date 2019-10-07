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Aydın’ın kıyı kesimlerine şiddetli yağış uyarısı

Aydın’ın kıyı kesimlerine şiddetli yağış uyarısı

07.10.2019, 15:15

Aydın’ın kıyı kesimlerinde görülecek olan şiddetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın Ege'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın bölgemiz genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak İzmir, Çanakkale ve Balıkesir il geneli, Aydın'ın kıyı kesimleri (Kuşadası, Didim, Söke, Koçarlı ve Germencik) ve Manisa'nın kuzeybatısında (Kırkağaç ve Soma) kuvvetli, İzmir'in kuzeyi (Bergama,Dikili ve Kınık), Balıkesir'in kuzey ve batısı (Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran, İvrindi, Balya, Gönen, Manyas, Bandırma, Erdek ve Marmara Adası), Çanakkale'nin güney ve doğusunda ( Ayvacık,Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Biga) yerel olarak çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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