  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 35 yakalandı

Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı

07.10.2019, 10:41

'in Ayvalık ilçesi açıklarından lastik botla yasa dışı yollarla 'ın 'na geçiş yapmak isteyen 35 , ekiplerince yakalandı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan lastik bottaki 23'ü Suriyeli, 7'si Somali, 3'ü Irak ve 2'si Yemen uyruklu olmak üzere 10'u çocuk, 6'sı kadın ve 19'u erkek 35 kaçak göçmeni yakaladı.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN