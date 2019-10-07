Ayvalık açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarından lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan lastik bottaki 23'ü Suriyeli, 7'si Somali, 3'ü Irak ve 2'si Yemen uyruklu olmak üzere 10'u çocuk, 6'sı kadın ve 19'u erkek 35 kaçak göçmeni yakaladı.



Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.



DHA