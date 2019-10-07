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’de deniz keyfi

Ekim’de deniz keyfi
Giriş Tarihi: 7.10.2019

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği 'te, pastırma yazı yaşanıyor. 'nin birçok şehrinde sağanak etkili olurken, Marmaris'teki halk plajları yaz aylarını aratmıyor.

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te, pastırma yazı yaşanıyor. Türkiye'nin birçok şehrinde sağanak etkili olurken, Marmaris'teki halk plajları yaz aylarını aratmıyor.


Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 31 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü. Bazı turistler şezlonglarında uzanarak Ekim güneşinde bronzlaşmaya çalıştı. Bazıları da kitap okuyarak, dinlenmeyi tercih etti.

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