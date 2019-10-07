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Evinizin altından geçiyor mu? Tıkla öğrenebilirsiniz

Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Tıkla öğrenebilirsiniz

07.10.2019, 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019,10:28

Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Engin Er, yakın zamanda meydana gelen depremi sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Er, Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek depremin sadece İstanbul'u değil, bütün Marmara Bölgesini etkileyeceğini belirtti.

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