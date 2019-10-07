Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Tıkla öğrenebilirsiniz

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, yakın zamanda meydana gelen Marmara depremi sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Er, Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek depremin sadece İstanbul'u değil, bütün Marmara Bölgesini etkileyeceğini belirtti.
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