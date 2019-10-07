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Gönüllüler, Bayraklı’da sahil temizliği yaptı

Gönüllüler, Bayraklı’da sahil temizliği yaptı
Giriş Tarihi: 7.10.2019

üzerinden bir araya gelen ve 'Doğa için temizle' grubunu kuran çevre gönüllüleri, sahilinde temizlik yaptı. Her yaştan 30 gönüllünün katıldığı etkinlikte sahil ve denizden her çeşit çöpün çıkması dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve 'Doğa için temizle' grubunu kuran çevre gönüllüleri, İzmir Bayraklı sahilinde temizlik yaptı. Her yaştan 30 gönüllünün katıldığı etkinlikte sahil ve denizden her çeşit çöpün çıkması dikkat çekti. Grup adına açıklama yapan Ali Berberoğlu, "Sosyal medya üzerinden bir araya geldi. Farklı etkinlikler düzenliyoruz. Sahilleri, denizleri temizliyoruz. Broşür dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Amacımız yarınlara güzel bir doğa bırakmak" dedi.
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