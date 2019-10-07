İzmir’de 15 bin boyoz dağıtıldı

İzmir'de 5'incisi düzenlenen Boyoz Festivali'nde, katılan vatandaşlara 15 bin adet boyoz ikram edildi. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda organize edilen festivale, çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir'de 5'incisi düzenlenen Boyoz Festivali'nde, katılan vatandaşlara 15 bin adet boyoz ikram edildi. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda organize edilen festivale, çok sayıda vatandaş katıldı. Dün sabah erken saatlerden itibaren festivalin yapılacağı alana akın akın gelen İzmirliler, boyozların dağıtılacağı çadırların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 15 bin adet boyozun kısa sürede içinde dağıtıldığı festivalde vatandaşlara ayrıca; haşlanmış yumurta, peynir ve çay da ikram edildi.