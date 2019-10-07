İzmir'in Tire ilçesinde, bahçesinden 200 kilogram incir çalınan A.K., baba - oğul oldukları ortaya çıkan motosikletli 2 şüpheliyi, cep telefonuyla çektiği görüntüler sayesinde yakalattı.
Akyurt Mahallesi'ndeki arazisinde, 09 FL 251 plakalı motosiklet ile gelen 2 şüpheliyi gören A.K. hemen cep telefonu kamerasını açtı. Ellerinde çuval bulunan ikiliyi kaydetti. Motosikletli şüpheliler gidince bahçesinden 200 kilogram incir çalındığını tespit eden A.K. jandarmaya şikayetçi oldu; çektiği görüntüleri de verdi.
Jandarma çalıntı kaydı bulunan motosikletteki şüphelilerin L.G. ile oğlu A.G. olduğunu saptadı. Baba - oğul yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan incirler sahibine teslim edildi. Motosiklet de yediemin otoparkına götürüldü.
Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
İzmir'de incir hırsızlarını çektiği video sayesinde yakalattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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