Manisa yolları savaş alanı gibi

Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde, araçların hurda yığınına döndüğü iki ayrı kaza meydana geldi. Saruhanlı’da 12 yaşında kız çocuğu öldü, 6 kişi ağır yaralandı. Diğer kazada ise taksi şoförü kurtarılamadı

Manisa'da meydana gelen 2 kazada 2 kişi öldü, 7 kişi ağır yaralandı. Araçların demir yığınına döndüğü her iki kazada olay yeri görüntüleri savaş alanından farksızdı. Saruhanlı'daki kazada, karşı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Paşaköy mahallesindeki kazada Teoman Kürşat (19) idaresindeki 35 KCU 23 plakalı otomobille sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 45 HA 054 plakalı otomobil büyük bir hızla kafa kafaya çarpıştı.

DAHA 12 YAŞINDAYDI

12 yaşındaki Nazire Bilgi olay yerinde öldü. Aynı araçtaki Semra Bilgi (40), diğer araçtaki sürücü Teoman Kürşat, Aykut İterkul (19), Osman ordu (19), Rahmi Muhultay (19) ve 35 KCU 23 plakalı aracın sürücüsü ise ağır yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Saruhanlı Devlet ve Manisa Şehir hastanelerine kaldırıldı.



BİRBİRİNE GİRDİLER

Manisa Alaşehir'de ise bir taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada taksi şoförü feci şekilde can verdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gece 23.00'te Alaşehir- Eşme karayolu Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. Alaşehir'den Eşme yönüne giden Mustafa Altın (64) yönetimindeki 45 T 5808 plakalı taksi, karşıdan gelen Himmet Saban'ın (31) kullandığı 07 RP 747 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Altın ve Saban yaralandı. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan taksi şoförü Altın, kurtarılamadı. Altın'ın Alaşehir Hastanesi önündeki taksi durağında çalıştığı öğrenildi.



SERKAN ÖZCAN