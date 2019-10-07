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'da fırıncıların kavgasında

Manisa'da fırıncıların kavgasında kan aktı

07.10.2019, 09:44

'nın İlçesinde, Emrah E., kendisi gibi fırın sahibi olan 'ı (41), yaşadıkları tartışma sırasında tabancayla bacağından vurdu. Yağız hastaneye kaldırılırken, Emrah E. polis tarafından gözaltına alındı. Olayı öğrenen Yağız'ın yakınları, Emrah E.'ye ait iş yerlerinin camlarını kırdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi'ndeki yakınında meydana geldi. Çay bahçesinde Emrah E. ile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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