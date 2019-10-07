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'den uyarısı 7 Ekim! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 7 Ekim! Bugün hava nasıl olacak?

07.10.2019, 09:16

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? 7 Ekim hava durumunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile , Manisa, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sivas ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İşte 7 Ekim Pazartesi raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney ve doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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