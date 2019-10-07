Milyonluk iş merkezinde 400 bin liralık vurgun

İzmir’in ünlü iş insanlarının hissedarı olduğu İzmiroğlu İş Merkezi dudak uçuklatan bir aidat vurgunuyla sarsıldı. Hissedarlardan Bezircilioğlu, iş merkezinin yöneticisi olan avukat B.A. hakkında ‘zimmete para geçirmekten’ suç duyurusunda bulundu

İzmir'in ünlü işadamlarından Muzaffer Bezircilioğlu, Slovenya İzmir Fahri Konsolosu Mazhar İzmiroğlu ve Batıçim Şirketi'nin hissedarları arasında yer alan Fatma Gülgün Ünal ile Belgin Egeli kardeşlerin hak sahibi oldukları, içinde 100 ayrı işyerinin yer aldığı Konak'taki İzmiroğlu İş Merkezi'nde yüz binlerce liralık aidat vurgunu yapıldığı iddia edildi.



Muzaffer Bezircilioğlu'nun avukatı aracılığıyla iş merkezinin yöneticiliğini yapan avukat B.A. hakkındaki suç duyurusunda, "Bugüne kadar şüphelinin en az 400 bin lirayı haksız olarak uhdesine geçirdiği, iş merkezi kat malikleri tarafından 6 Eylül 2019'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da anlaşılmıştır" denildi.





Muzaffer Bezircilioğlu



SÜREKLİ PARA TOPLAMIŞ

91 yaşındaki Bezircilioğlu'nun avukatı İlhan Bozcalı aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, İzmiroğlu İş Merkezi'nde açıldığı günden bu yana yöneticilik yapan 30 yıllık avukat B.A'ya 'Hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma', 'Özel belgede sahtecilik' ve 'Haksız kazanç elde etmek' gibi suçlamalar yöneltildi. Önceki Olağan Genel Kurul'da B.A'nın yöneticilikten azledildiği öğrenilirken, iş merkezinde değişik zamanlarda, 'aidat', 'çatı onarımı', 'yönetim gideri' ve 'yakıt bedeli' gibi gerekçelerle yıllık 300-400 bin lira arasında miktarlarda aidat geliri toplandığı kaydedildi.





Mazhar, Nükhet İzmiroğlu



ÖDEMELER USULSÜZ

Suç duyurusunda yöneti avukat B.A'nın 2015'te doğalgaz şirketine güvence ve fatura bedeli olarak 42 bin 920 lira ödemesi gerekirken, 55 bin 806 liralık ödeme gösterdiği ve belgeler üzerinde yaptığı tahrifatla 12 bin 857 lirayı uhdesine geçirdiği vurgulandı. Yine B.A'nın benzer şekilde 2017'de han asansörü yenileme bedeli olarak 88 bin 500 lira ödeme yapması gerekirken, 107 bin 283 lira ödeme gösterdiği ve tahrif ettiği belgelerle 18 bin 783 lirayı uhdesine geçirdiği ifade edildi.



B.A'nın aynı Genel Kurul Toplantısı'nda verdiği yazılı bilançoda asansör bakım, onarım ve revizyon gideri olarak 8 bin 897 lira gösterdiği, asansörcünün verdiği cari hesap ekstresine bakıldığında ise 7 bin 697 lira ödendiği ve aradaki bin 200 lirayı kendi uhdesine geçirdiği vurgulandı.



Belgin, Bülent Egeli



VERGİ KAÇAKÇILIĞI İÇİN SUÇ DUYURUSU

İZMİROĞLU İş Merkezi'nin 2015 yılı aidat gelirlerinin 371 bin, 2016 yılı 310 bin, 2017 yılı 446 bin, 2018 yılında da 426 bin lira olduğu öğrenildi. Bezircilioğlu ailesinin 2017'de yönetim tarafından iş merkezi harcamalarında bazı usulsüzlükler nedeniyle vergi kaçakçılığı yapıldığı yönünde de yetkililere şikayette bulunduğu ifade edildi.

METİN BURMALI