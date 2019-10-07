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Muğla 'da 18 düzensiz yakalandı

Muğla Bodrum'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

07.10.2019, 11:22

Muğla'nın ve Datça ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz yakalandı. ekipleri tarafından Turgutreis ve 'na götürülen düzensiz göçmenlerin, teslim edileceği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Kargı Adası açıklarında tespit edilen lastik bota müdahalede bulundu.

Botta, aralarında kadınların da olduğu Gabon, Güney Afrika, Nijerya, Sudan, Togo, Çad ve Filistin uyruklu 11 düzensiz göçmenin olduğu belirlendi.

Datça ilçesinde de Deveboynu Burnu kuzeyinde bir lastik bota müdahale eden ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu Mısır uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Turgutreis ve Körmen Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

AA

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