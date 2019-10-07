Muğla ve İzmir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, Milas ve Bodrum ile İzmir'de tefecilik yapan bir grup olduğunu öğrendi. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 2 ilde belirlenen 6 adrese, geçen perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. K.Ö., A.S.Y. ve Z.F.Ö., operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 farklı kişiden alınan toplam 651 bin lira tutarındaki 8 senet, ruhsatsız 1 tabanca, 4 şarjör ve 384 mermi ele geçirildi. 3 zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, organize suç örgütlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.
DHA
Muğla ve İzmir'de tefeci operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.