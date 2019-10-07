Rektör Çiçek: Misyonumuz bilim ve teknolojide liderlik

Araştırma, geliştirme, performansa dayalı bir kurum olma yönünde hızla, emin adımlarla yürüdüklerini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek projelerini ve hedeflerini Yeni Asır’a anlattı...

EGE'NİN BİLİM YUVALARI (7) - ADEM ÜLKER

Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, her geçen yıl büyük bir ivme ile gelişen MSKÜ'nün bir parçası olmanın tüm akademik ve idari personeli heyecanlandırdığını söyledi. Çiçek, "Araştırma, geliştirme ve performansa dayalı bir kurum olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, bilimde ve teknolojide lider bir ülke olma misyonunu gerçekleştirmek için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak bizler de yoğun çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Çiçek, projelerini ve hedeflerini Yeni Asır'a anlattı.



TEKNOPARK GELİYOR

● Üniversite, 1992 yılında kuruldu. Bize MSKÜ ailesini tanıtır mısınız?



Henüz genç bir üniversite olmamıza rağmen, özellikle ilimizin ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak, katma değeri yüksek marka ürünler yaratmak için projeler üretiyoruz. Ülkemizin küresel rekabet edebilirlik düzeyini arttırmasını önemsiyor, üniversite olarak stratejilerimizi buna göre belirliyoruz. Bu kapsamda ilimizde kurulacak olan TEKNOPARK girişimi, geçtiğimiz günlerde faaliyete giren Teknoloji Transfer Ofisi, üniversite- sanayi iş birliği protokolleri, öğretim elemanlarımızın gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası bilimsel projeler ve bilimin derinlemesine araştırılmasını destekleyen disiplinler arası çalışmalar bu yönde attığımız adımlardır. Zaten TÜBİTAK verileri de gösteriyor ki, üniversitemiz proje kabul oranını hızla yükselterek Türkiye ortalamasına yaklaşıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, coğrafi konumundan, doğal güzelliklerinden ve tarihinden aldığı güçle öncelikle bölgemizin sonra ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlayarak, misyonunu en iyi şekilde yerine getiriyor. Hâlihazırda eğitim gören 42 bin öğrencisi ve alanında başarılı akademisyenleri ile MSKÜ, geleceğin araştırma üniversitesi olarak ürettiği bilgiyi toplumla paylaşan, yüzyılın en önemli bilgi üreten kurumu olma yolunda hızlı, güçlü adımlarla ilerliyor.

ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHİR

● Öğrenciler neden MSKÜ'yü tercih etmeli?



Muğla, her yıl "Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri" arasında yer alıyor. Turizm ve tarım potansiyelimiz açısından birçok kente göre avantajlı konumdayız. Bu bilimsel çalışmalarımız ve girişimci projelerimize de yansıyor. Bu kentte kendiliğinden var olan ekosisteme, üniversitemizin başarıları da eklenince Muğla öğrenciler için cazibe merkezi haline geliyor. Kendisine üçüncü kuşak üniversite olma hedefi koyan MSKÜ'de, öğrencilerimizin birbirleriyle özgürce fikir etkileşimine girerek proje ve ürün yaratmalarını sağladığımız öğrenci topluluğu merkezini kurduk. Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını etkin bir şekilde geçirmeleri için oluşturduğumuz bu merkezimizde, üniversite-sanayi işbirliğini sağlayarak, üretilen bilgiyi patent ve teknoloji olarak, endüstrinin ve pazarın kullanımına sunmayı amaçlıyoruz. Buna ek olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel proje üretme hedefini gerçekleştirmek için 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle lisansüstü öğrenciler için "Proje Geliştirme ve Yönetimi" dersi vermeye başladık.



Eğitim gören 42 bin öğrencisi ve alanında başarılı akademisyenleri ile MSKÜ, geleceğin araştırma üniversitesi olarak ürettiği bilgiyi toplumla paylaşan, yüzyılın en önemli bilgi üreten kurumu olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyor.

ÜRÜNE DÖNÜŞECEK

● Muğla ve üniversite arasında nasıl bir bağ kurmayı amaçlıyorsunuz?



Üründe ve üretimde yeni teknolojiyi yakalamak, katma değeri yüksek ürünler elde etmek için hayata geçirmeyi hedeflediğimiz TEKNOPARK, bölge ile aramızdaki en önemli bağ olacak. Kamu-üniversite-sanayi işbirliği teşebbüsü olan bu girişim, bölgeye sermaye akışı ve istihdam sağlarken üniversitemiz de projelerini ürüne dönüştürme fırsatı yakalayacak. Yine ticaret odaları ve özel sektörle işbirliği yapacak ve şehirüniversite entegresi yolunda önemli bir adım olan Inova Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi'ni kurduk.



'MERKEZE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KURDUK'

BU yıl öğrenci alımına başlayan Diş Hekimliği Fakültesini şehir merkezine kurduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Yine halkımıza doğrudan fayda sağlayacak bölümleri şehir merkezine kuracağız. Biz bilimsel yayınların, projelerin, patentlerin insanlığa faydalı olduğu sürece kıymetli çalışmalar olduğunu düşünüyoruz" dedi. Çiçek, sözlerini şöyle noktaladı:



ÜNİVERSİTEMİZ tarafından geçekleştirilen bilimsel çalışmaların sanayi-özel sektör- üniversite-kamu işbirlikleri ile üretime katılmasının ülkemizin ekonomisi için hayati önem taşıdığının bilincindeyiz. Bu noktada kamusal yararı büyüterek, daha geniş kitlelere sunmak için kentin diğer kurumlarına da ihtiyaç duyuyoruz. Üniversitemiz ile Muğla arasındaki bağı güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz.



YARIN: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ