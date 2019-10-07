Tuttuğu balıklara kova ararken tren altında kaldı

İzmir'de arkadaşıyla balık avlayan Mehmet Angay, İZBAN hattı boyunca kova ararken trenin çarpmasıyla can verdi. Angay'ın cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde arkadaşıyla birlikte balık tutan Mehmet Angay'a (40) tren çarptı. Denize düşen adam, hayatını kaybetti.



DENİZDEN ÇIKARILDI

Angay'ın, Fethullah Budak ile tuttukları balıkları koyacak kova ararken trenin altında kaldığı öğrenildi. Korkunç kaza İzmir'in Bayraklı ilçesinde, İZBAN Turan İstasyonu'nda yaşandı. İddiaya göre Mehmet Angay, iş arkadaşı Fethullah Budak ile birlikte Bayraklı'da tren raylarına yakın bir noktada balık tutmaya başladı. Kaynakçı olduğu öğrenilen Budak ve Angay, yakaladığı balıkları koymak için kova aramaya başladı. Bu sırada İZBAN hattına giren Angay'a, Aliağa'dan Cumaovası yönüne giden İZBAN treni çarptı. Angay çarpmanın etkisiyle denize uçtu. Olayın şokunu atlatan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, deniz polisinden yardım istedi. Polis ekipleri ise yaptıkları aramada talihsiz adamın cesedini denizden çıkardı. Angay'ın cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FATİH ŞENDİL