Ege’nin barajları mercek altında

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap ve Barajlar ve HES Daire Başkanı Dinçer Aydoğan, Ege'de tamamlandığında toplam 237 bin 070 dekar araziye can suyu sağlayacak 6 barajı inceledi.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap ve Barajlar ve HES Daire Başkanı Dinçer Aydoğan, Ege'de tamamlandığında toplam 237 bin 070 dekar araziye can suyu sağlayacak 6 barajı inceledi. İzmir ve Manisa'da binlerce dönüm araziye su sağlayacak ve milyonlarca kişinin hem içme hem kullanma suyunu karşılayacak Aktaş, Rahmanlar, Yiğitler, Musacalı, Gördes ve Kelebek barajlarını ziyaret eden Kasap ve Aydoğan, DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'den barajlar hakkında bilgi aldı.