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Gökçeada’ya bazı seferleri iptal edildi

Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

08.10.2019, 10:03

'de, Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Feribot seferleri hangi saatlerde iptal edildi? Ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması tarafından yapılan duyuruda, Kuzey Ege Denizi'nde kevvetli esen poyraz nedeniyle, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00'deki ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00'deki tarifeli seferlerin iptal edildiği açıklandı. Sağanağın sürdüğü kentte, poyraz ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.


Öte yandan, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki seferler aksamadan yapılıyor.

DHA

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