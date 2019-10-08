Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, yapılacak giriş (sözlü) sınav sonucuna göre, toplam 785 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bakanlık yayınladığı ilanda personel alım şartlarını da paylaştı. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı hangi kadrolara personel alımı yapacak? Personel alımı için gereken şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 personel alımı yapacağı duyursunu paylaştı. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler personel alım şartlarını araştırıyor. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için gerekli şartlar nelerdir? Personel alımı için nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 785 PERSONEL ALIMI YAPACAK!



1-GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek. Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular elektronik ortamda 25/09/2019 - 09/10/2019 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan "Sınav Başvuru Sistemi" başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan "Sınav Başvuru Kılavuzunu" incelemeleri gerekmektedir.



SINAV BAŞVURULARI

Sınav Başvuru Sisteminin 25/09/2019 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 09/10/2019 tarihi saat 23:59'da kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem kesinlikle açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan, posta ya da bizzat veya diğer kişiler aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık (www.kulturturızm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş gün içinde, gerekçeleriyle birlikte, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

Adaylar ancak bir pozisyon unvanının sınavına başvurabilecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sadece sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

ALIM YAPILACAK BÖLÜMLER

KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3)

ARKEOLOG (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3)

MÜZE ARAŞTIRMACISI (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3) Sanat Tarihçisi (22), Tarih (2), Arap Dili ve Edebiyatı (1)

MÜHENDİS (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3)

MİMAR (Toplam Adedi: 65, Puan Türü: KPSSP3)

ŞEHİR PLANCISI (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3)

TEKNİKER (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP93

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Toplam Adedi: 20, Puan Türü: KPSSP3)