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'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 8 Ekim Salı hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 8 Ekim Salı hava durumu...

08.10.2019, 09:25

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar devam edecek? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması bekleniyor. İşte 8 Ekim Salı ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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