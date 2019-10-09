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'da 16 bin 800 litre ele geçirildi

Aydın'da 16 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi

09.10.2019, 16:06

'ın Kuyucak ilçesinde 16 bin 800 litre ele geçirildi, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 16 bin 800 litre sahte içki, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İlçe merkezinde bazı şüphelilerin sahte içki üretip piyasaya sürdüğü ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 bin 800 litre sahte içki, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

AA

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