Bodrum’u sel vurdu

Muğla Bodrum’da şiddetli yağış yine alışıldık görüntülere yol açtı. İlçede ev, işyeri ve yolları su bastı. Araçların sürüklendiği selde 7 yaşındaki bir çocuk son anda boğulmaktan kurtarıldı

Her yağışta sel baskınlarına maruz kalan Muğla Bodrum'da, önceki gece sağanak sokakları göle çevirdi. İlçede ev, işyeri ve tarlaları sular bastı, araçların selde sürüklendiği yollar trafiğe kapandı. Sağanakta Neyzen Tevfik, Atatürk ve Kıbrıs Şehitleri caddeleri ile birçok sokak, Venedik kanallarını aratmadı! Yağışla birlikte itfaiye, zabıta, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Emniyet güçleri harekete geçti. Bodrum-Turgutreis yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler taşkınlar oluşan bölgelerde yoğun önlemler aldı, çöplerle kapanan mazgalları temizledi, yollardaki suyu tahliye etti. 2 saat süren yağmur sonrası bazı iş yerlerinin depoları suyla doldu. Mumcular'da bir aracın suya kapıldığı öğrenildi.



SON ANDA KURTULDU



Gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışta otelleri de su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi, yağmur sularının vurduğu bir evdeki çocuk son anda kurtarıldı. Gecekondulardan birinin bir cephesinin yıkıldığı felakette, sel sularının dolduğu odadan Melisa Şen isimli 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı.



TRAFİK FELÇ OLDU



İlçede sabah saatlerinde bir süre durduktan sonra öğleye doğru yeniden başlayan şiddetli yağış yine cadde ve sokakları vurdu. Yapılan uyarılara rağmen, dere yataklarına bırakılan araçlar sel sularında sürüklendi. 2 aracın su birikintisinde arıza yapması sonucu trafik felç oldu. Polis, zabıta ve itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonrası trafik normale döndü. Belediye Meydanı'na gelen sel suları da trafik akışını olumsuz etkiledi.



OTEL SULAR ALTINDA



Torba Kaynar mevkiindeki 5 yıldızlı bir oteli ise dere vurdu. Otelin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Oteldeki misafirlerin ise tahliye edildiği öğrenildi.