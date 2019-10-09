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'de 47 yakalandı

Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı

09.10.2019, 09:52

'nin ilçesinden yasadışı yollarla 'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen uyruklu 47 yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, mobil radar ile Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekiplerce, 14'ü çocuk, 13'ü kadın ve 20'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA

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