Denizli'de yol vermeme kavgası 'tatlı' bitti!

Denizli'de yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle karakolluk olan iki otomobil sürücüsü, Cumhuriyet Savcısı'nın atadığı uzlaştırmacıyla barıştı. Arkadaş olan sürücüler, baklava yiyerek olayı tatlıya bağladı.

15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'nde 2 ay önce yaşanan olayda, otomobil sürücüleri züccaciyeci Gazi Ünver (37) ile özel şirkette şoför olan Emrah Aktürk (26) arasında trafikte yol vermeme tartışması çıktı. İki sürücü arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Ünver tarafından darp edildiğini iddia eden Aktürk, sağlık raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.