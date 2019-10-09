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'de kavgası 'tatlı' bitti!

Denizli'de yol vermeme kavgası 'tatlı' bitti!

09.10.2019, 10:02

'de nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle karakolluk olan iki otomobil sürücüsü, 'nın atadığı uzlaştırmacıyla barıştı. Arkadaş olan sürücüler, yiyerek olayı tatlıya bağladı.

15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'nde 2 ay önce yaşanan olayda, otomobil sürücüleri züccaciyeci (37) ile özel şirkette şoför olan (26) arasında trafikte tartışması çıktı. İki sürücü arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Ünver tarafından darp edildiğini iddia eden Aktürk, sağlık raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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