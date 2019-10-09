Kaçırılan oğluna Erbil’de kavuştu

Eski eşinin 10 yaşındaki oğlunu Irak'a kaçırmasının ardından yavrusunu bulmak için çalmadık kapı bırakmayan anne Diğdem Şenol, 4 ay sonra Erbil'de kavuştuğu çocuğuyla İstanbul'a dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Eski eşinin 10 yaşındaki oğlunu Irak'a kaçırmasının ardından yavrusunu bulmak için çalmadık kapı bırakmayan anne Diğdem Şenol, 4 ay sonra Erbil'de kavuştuğu çocuğuyla İstanbul'a dönmenin mutluluğunu yaşıyor. 12 Haziran'da eski kayınvalidesinin İstanbul'dan gelip oğlunu teslim aldığını ve Van'a götürdüğünü ama 10 gün sonra getirmesi gerektiği halde gelmedikleri için emniyete şikayette bulunduğunu anlatan Şenol, "Eski eşim 'Biz Avrupa'ya kaçtık, sakın arama. Ben nasıl hasret kaldıysam sana da o hasretliği yaşatacağım. Oğlunu bir daha göremeyeceksin' diye mesaj attı" dedi. Velayeti kendisinde olan oğlunun, eski eşi tarafından Irak'a kaçırıldıktan sonra onu bulmak için 4 ay büyük bir mücadele veren anne Diğdem Şenol, girişimleri sonucu Erbil'de kavuştuğu çocuğuyla İstanbul'a döndü.