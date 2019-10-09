Kendi dokularından yeni yüz yapacaklar

Akdeniz Üniversitesi Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Suriye'deki iç savaşta bombaların düştüğü evlerinde yüzü ve vücudu yanan Evin Hacı İbrahim'in (9) yüz nakli için uygun olmadığını söyleyerek, "Kendine ait kullanılabilecek dokuları var. Uzun dönemde bu dokuları kullanarak, yeni cilt yapmak için uğraşacağız" dedi. Suriye'nin Kamışlı bölgesinde, şiddetli çatışmaların olduğu 2013'te bombaların düştüğü evlerinde Menal Hacı İbrahim yaşamını yitirirken, 3 yaşındaki kızı Evin yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzü yanan Evin ve babası Rezan Hacı İbrahim, Türkiye'ye sığındı. Evin'i Batman, Malatya ve Adana'daki hastanelerde 5 kez ameliyat ettiren baba, daha sonra Antalya'ya geldi. Evin'in burada burun delikleri açıldı, ağız kenarlarındaki darlık genişletildi, kalıcı makyajla kaş yapıldı.