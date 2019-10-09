Muğla'da bir garip kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Güllük - Milas hattında yolcu taşıyan minibüs, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı önce kamyonete ardından 1 araca çarparak Balavca Deresi üstündeki köprüye çıkıp, büfeye çarparak durabildi. Minibüsün çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Güllük'ten Milas'a doğru seyreden Murat Atıcı yönetimindeki 48 BB 5579 özel minibüs Lozan Caddesi üzerinden bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki Hasan Sabaz yönetimindeki 48 LT 649 plakalı kamyonete çarptı. Ardından kaldırıma çıkıp dubalara çarparak yoluna devam eden ve içinde yolcusu bulunmayan minibüs, daha sonra Balavca Deresi ile 2. Tümbek Sokağın kesiştiği noktadan Lozan Caddesi yönüne doğru seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 48 U 3401 plakalı araca çarptı.