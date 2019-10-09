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'da bir ! Ortalık

Muğla'da bir garip kaza! Ortalık savaş alanına döndü

09.10.2019, 15:16

- hattında yolcu taşıyan , nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı önce kamyonete ardından 1 araca çarparak üstündeki köprüye çıkıp, büfeye çarparak durabildi. Minibüsün çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

'ten 'a doğru seyreden yönetimindeki 48 BB 5579 özel üzerinden bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki Hasan Sabaz yönetimindeki 48 LT 649 plakalı kamyonete çarptı. Ardından kaldırıma çıkıp dubalara çarparak yoluna devam eden ve içinde yolcusu bulunmayan minibüs, daha sonra ile 2. Tümbek Sokağın kesiştiği noktadan Lozan Caddesi yönüne doğru seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 48 U 3401 plakalı araca çarptı.

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