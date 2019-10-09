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Tutkalla makyaj yaptı, göz kapakları yapıştı

Tutkalla makyaj yaptı, göz kapakları yapıştı
Giriş Tarihi: 9.10.2019

'da, okuldan gelen ablasının çantasından aldığı yapıştırıcıyı makyaj malzemesi sanıp oynamaya başlayan 3 yaşındaki çocuğun gözlerine yapıştırıcı bulaştı. Göz kapakları yapışan tedavi altına alındı.

Bursa'da, okuldan gelen ablasının çantasından aldığı yapıştırıcıyı makyaj malzemesi sanıp oynamaya başlayan 3 yaşındaki çocuğun gözlerine yapıştırıcı bulaştı. Göz kapakları yapışan küçük kız tedavi altına alındı. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 3 yaşındaki Havvanur A, ablasının çantasını karıştırdı. Makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyı gözlerine süren Havvanur, gözleri yanınca ağlayarak ailesinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Havvanur'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Havvanur'un iyi olduğu öğrenildi.

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