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'de jandarmadan silah operasyonu

Balıkesir'de jandarmadan silah operasyonu

10.10.2019, 11:17

'de ekipleri Karesi ve Havran ilçelerinde yaptığı araç aramalarında 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Bu olaylarla ilgili olarak Adli makamların talimatıyla Ö.A. ve H.D. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup, adli ve idari işlemlere başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karesi ve Havran ilçelerinde yaptığı yol çalışmasında; Ö.A. isimli şahsın kullanmış olduğu 10 plakalı araç içerisinde ve şahsın üst aramasında yapılan aramada; ön koltuğun altında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişek ve Havran İlçe Jandarma Komutanlığınca Havran-Fazlıca yol ayrımındaki yol kontrol noktasında durdurulan H.D. isimli şahsın kullanmış olduğu 10 plakalı araçta ve şahsın üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet fişek yakalandı.

Bu olaylarla ilgili olarak Adli makamların talimatıyla Ö.A. ve H.D. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup, adli ve idari işlemlere başlatıldığı öğrenildi.

İHA

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