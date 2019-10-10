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'de 77 yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

10.10.2019, 10:31 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019,12:11

'de kaçakçılığına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 77 yakalandı, 1 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığı suçlarının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik son bir hafta içinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 77 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 3 araç ile 26 can yeleği ele geçirildi, 3 organizatör yakalandı.

Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatörden 2'si adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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