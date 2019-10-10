Denizli'de, hakkında çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, ormanlık alanda kadın kıyafetiyle bulundu. Ekipler, 5 yıldır aranan Erkan G'yi etek ve eşarp giymiş şekilde barakada buldu.
Denizli'nin Honaz ilçesinde, çok sayıda suçtan aranan zanlı, ormanlık alanda kadın kıyafetiyle saklandığı barakada yakalandı.
Denizli'de aranan zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.