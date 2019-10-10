  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Denizli'de aranan zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı!

'de aranan yakalandı!

Denizli'de aranan zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı!

10.10.2019, 16:12 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019,16:36

'de, hakkında çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan , ormanlık alanda bulundu. Ekipler, 5 yıldır aranan G'yi ve giymiş şekilde barakada buldu.

'nin Honaz ilçesinde, çok sayıda suçtan aranan , ormanlık alanda saklandığı barakada yakalandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de aranan zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN