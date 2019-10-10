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'nin Çivril ilçesinde mahalleli canından bezdi!

Denizli'nin Çivril ilçesinde mahalleli canından bezdi!

10.10.2019, 11:30

'nin Çivril ilçesinde () dönemine ait olduğu tahmin edilen bölgede definecilerin yaptığı kaçak kazılar yöre halkının tepkilere neden oldu.

Çivril'in yakınlarında bulunan Phrygıa () krallığı dönemine ait olduğu tahmin edilen alanda definecilerin yaptığı kaçak kazılar bölge halkını isyan ettirdi. Tarihi 'nin giden eski yol üzerinde bulunan alanın kaçak defineciler tarafından makinelerle kazıldığını belirten vatandaşlar duruma müdahale edilmesini istedi.

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