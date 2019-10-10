Denizli'nin Çivril ilçesinde Prehistorik (Frigya) dönemine ait olduğu tahmin edilen bölgede definecilerin yaptığı kaçak kazılar yöre halkının tepkilere neden oldu.
Çivril'in Gürpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Phrygıa (Frigya) krallığı dönemine ait olduğu tahmin edilen alanda definecilerin yaptığı kaçak kazılar bölge halkını isyan ettirdi. Tarihi Bria Kalesi'nin giden eski yol üzerinde bulunan alanın kaçak defineciler tarafından makinelerle kazıldığını belirten vatandaşlar duruma müdahale edilmesini istedi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde mahalleli canından bezdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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