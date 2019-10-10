Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 10 Ekim Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 10 Ekim Perşembe hava durumu raporu...

MARMARA Batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 26°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 24°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.