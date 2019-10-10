Muğla Fethiye'de gökyüzünde şok eden anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, Babadağ'dan farklı paraşütlerle atlayış yaptığı İngiliz kız arkadaşına Ölüdeniz manzarası eşliğinde iple sarkıttığı yüzükle evlilik teklifi yaptı. Livia Stefania Balasa'nın yüzüğü görünce gözyaşlarına hakim olamadığı evlilik teklifi, aksiyon kameralarınca kaydedildi. Evlilik teklifi yapan Abdurrahman Taşkır, "Korktuğumu bildiği için orada benim ona evlilik teklif edeceğim aklına bile gelmezdi. Gökyüzünde korku ve mutluluğu aynı anda yaşadım. Harika bir duyguydu" dedi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, Babadağ'dan farklı paraşütlerle atlayış yaptığı İngiliz kız arkadaşına Ölüdeniz manzarası eşliğinde iple sarkıttığı yüzükle unutulmaz bir evlilik teklifine imza attı.