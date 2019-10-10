  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Muğla'da görenleri şok eden olay! Böylesi görülmedi...

'da görenleri şok eden olay! Böylesi görülmedi...

Muğla'da görenleri şok eden olay! Böylesi görülmedi...

10.10.2019, 16:52 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019,17:34

'nın ilçesinde yavru kediyi sahiplenen tavuğu görenler şok oldu. Kümesten çıkmayan ise annesi yerine koyduğu tavuğun yanından bir an olsun ayrılmıyor.

'un 'ndeki bir restoranın kümesinde bulunan , yavru sokak kedisini sahiplendi. Tavuk, yavru kediye annelik yaparken, minik kedi de kümeste tavuklarla birlikte yaşıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da görenleri şok eden olay! Böylesi görülmedi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN