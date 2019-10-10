Muğla'da görenleri şok eden olay! Böylesi görülmedi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yavru kediyi sahiplenen tavuğu görenler şok oldu. Kümesten çıkmayan yavru kedi ise annesi yerine koyduğu tavuğun yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir restoranın kümesinde bulunan tavuk, yavru sokak kedisini sahiplendi. Tavuk, yavru kediye annelik yaparken, minik kedi de kümeste tavuklarla birlikte yaşıyor.