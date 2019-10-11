Balıkesir'de Sındırgı'nın çivisiz ambarları koruma altına alınacak

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin 11 kırsal mahallesinde bulunan, tek ve iki katlı olarak inşa edilen tarihi tahıl ambarlarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması amacıyla belediye tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuru yapıldı. Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Birinci kata buğdaylarını, arpalarını, ikinci kata ise evlenecek genç kızlarının çeyizlerini koymuşlar. Bunların özelliği çivisiz olması. Çam ağacının özellikle karanlık ay günlerinde kesilerek çıralı olması sebebiyle de herhangi bir haşerenin oluşmamasını sağlıyor" dedi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çivi kullanılmadan çıralı çam ağacı kerestelerinin birbirine geçme yöntemiyle inşa edilen tarihi tahıl ambarları koruma altına alınacak.

Sındırgı Belediyesi, 11 kırsal mahallede bulunan ambarların gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Belediye yetkilileri, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna yaptıkları başvurunun sonuçlanmasını bekliyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, ilçenin bazı kırsal mahallelerinde tarihi ambarlar olarak bilinen ahşap yapıların eskiden önemli bir işlev gördüğünü söyledi.

Bölge halkının yiyeceklerini, arpa, buğday ve mısır gibi tahıllarını bu ambarlarda muhafaza ettiğini dile getiren Yavaş, şöyle devam etti:

"Tek katlı, iki katlı olanları var. Birinci kata buğdaylarını, arpalarını, ikinci kata ise evlenecek genç kızlarının çeyizlerini koymuşlar. Bunların özelliği çivisiz olması. Çam ağacının özellikle karanlık ay günlerinde kesilerek çıralı olması sebebiyle de herhangi bir haşerenin oluşmamasını sağlıyor. Bu da tabii ki yün olan malzemenin korunmasını, hububatın da herhangi bir haşereye karşı korunmasını sağlıyor."

Yavaş, bu ambarları koruma altına almak istediklerini anlattı.

Bundan dolayı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna müracaat ettiklerini aktaran Yavaş, "Kışla Müze Han Oteli'nde bulunan eskiden getirmiş olduğumuz bir ambar, Hisaralan'dan Karacalar'a, Dereciören'e kadar Sındırgı'nın birçok noktasındaki bu ambarlar inşallah bundan sonra bölgemize gelen insanların gezi konusunda güzergahlarını oluşturacak. Dokumuza, tarihimize, kültürümüze, geçmişte olan güzelliklerimize sahip çıkmak boynumuzun borcu. Tarihi ambarlar da bunun en önemli ögesini oluşturuyor." diye konuştu.



"MENTEŞELERİ DÖNEMİN DEMİRCİ USTALARININ İZLERİNİ TAŞIYOR"

Karacalar Mahalle Muhtarı Arif Anar da bu ambarların menteşelerinin, dönemin demirci ustalarının izlerini taşıdığını vurguladı.

Eskiden köy statüsünde olan Karacalar'ın kuruluşunun 350 yıl öncesine dayandığını söyleyen Anar, "Ambarların bir özelliği, çıralı olduğu için buğdayların kurtlanmaması. Tahıl ambarı olarak bilinmesine rağmen eskiden üzüm asarlarmış, susamını, elmasını, ayvasını koyarmış vatandaşlarımız. Mahallede pek insan kalmadığı için kullanılmıyor ama olduğu yerde duruyor." ifadelerini kullandı.

Anar, ambarların korunması için başvuruda bulunulduğundan satışının yasak olduğu bilgisini verdi.

Mahalle sakinlerinden Recep Aplak (79) ise atalarından kalan ambarı aslına uygun olarak korumaya çalıştıklarını ifade etti.

AA