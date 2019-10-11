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Başkan Erdoğan'dan kabir ziyareti

Başkan Erdoğan'dan kabir ziyareti

11.10.2019, 13:41

Başkan , cuma namazı öncesinde 'nda bulunan annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret eden Erdoğan, dua okudu.

Başkan Erdoğan, cuma namazını kılmak için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne geçti.

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