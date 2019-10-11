Ege Denizi'nde üst üste depremler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,3 ve 03:29'da 3.5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Ardından en büyüğü 3,5 olmak üzere 3 deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 02.55'te Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 25.74 kilometre mesafesinde. Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Saat 02.59'da 2.0, 03.00'te 2.5, 03.29'da da 3.5 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.



ON DEPREMLER Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

2019.10.11 05:59:23 39.4298 25.6695 7.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 05:54:56 40.8798 28.2410 10.0 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.10.11 05:02:29 39.4307 25.6730 10.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 04:31:21 39.4287 25.6978 11.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 04:22:08 39.4182 25.6343 12.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 04:18:13 39.4288 25.6708 10.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 04:15:18 39.4410 25.6898 9.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:47:33 39.4357 25.6965 7.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:45:19 39.5935 26.0335 20.4 -.- 1.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2019.10.11 03:33:34 39.4355 25.7017 9.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:29:49 39.4325 25.6457 6.6 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI

2019.10.11 03:25:36 39.4337 25.6932 9.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:19:48 39.4215 25.7410 17.5 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:09:44 39.4348 25.6880 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:04:28 39.4325 25.6837 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 03:00:10 39.4338 25.6740 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 02:59:41 39.4357 25.6912 10.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 02:55:57 39.4173 25.6478 10.9 -.- 4.5 4.3 EGE DENIZI

2019.10.11 02:41:49 35.5102 29.6362 88.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2019.10.11 01:59:21 37.8472 28.9975 20.3 -.- 1.6 -.- KUMKISIK-(DENIZLI)

2019.10.11 00:11:39 39.4372 25.7203 5.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2019.10.11 00:09:35 39.4287 25.6655 7.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI