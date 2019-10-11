Nobel Ödülleri açıklandı

Nobel Edebiyat Ödülü'nün 2018 ve 2019 yılı kazananları belli oldu. Geçen yıl Akademi'yi sarsan cinsel taciz skandalının ardından duyurusu ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a, 2019 yılı ödülü ise Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildi.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün 2018 ve 2019 yılı kazananları belli oldu. Geçen yıl Akademi'yi sarsan cinsel taciz skandalının ardından duyurusu ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a, 2019 yılı ödülü ise Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildi. Polonyalı romancı Tokarczuk'un, "sınırlar arası geçişleri yaşam biçimi olarak ansiklopedik tutkuyla temsil eden anlatısal hayal gücü" nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Tokarczuk, Nobel kazanan 15. kadın yazar oldu.



TÖREN 10 ARALIK'TA YAPILACAK



Akademi, bu yılın Nobel Edebiyat Ödülü'nün ise Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildiğini duyurdu. Handke'nin "insan deneyiminin özgünlüğünü ve sınırlarını dilbilimsel ustalıkla araştıran etkili yapıtları" nedeniyle ödüle layık görüldüğü kaydedildi. Tokarczuk ve Handke, 9 milyon İsveç kronu (yaklaşık 5,4 milyon lira) tutarındaki ödülün de sahibi oldu. Yazarlara ödülleri Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törende verilecek.