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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

12.10.2019, 11:25

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 128 kilometre açığında saat 10.45'teki depremin 26.09 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesinin 128 kilometre açığında saat 10.45'teki depremin 26.09 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

DHA

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