3 farklı kazada 3 karı-koca öldü

Denizli’nin Bozkurt ve Honaz, Eskişehir’in ise Günyüzü ilçelerinde meydana gelen kazalarda, otomobillerde bulunan Ender-Sebahat Korkmaz, Nevzat- Fatma Berber ve Yusuf-Kezban Gökdaş adlı çiftler yaşamını yitirdi

Önceki gün Denizli'de 2 ve Eskişehir'de meydana gelen bir kazada 'karı-koca' ölümleri yaşandı. Denizli'de trenin çarptığı otomobilde bulun 3 kişiden 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Denizli-Eskişehir seferini yapan Pamukkale Ekspresi, Denizli'den hareket ettikten 50 kilometre sonra Bozkurt istasyonuna 1 kilometre kala hemzenin geçitte, Ender Korkmaz idaresindeki 20 UK 417 plakalı otomobile çarptı.



Trenin 10 metre ileriye fırlattığı araçtaki sürücü Ender Korkmaz (65) ile eşi Sebahat Korkmaz (60), olay yerinde öldü. Arka koltuktaki Selahattin Doğrul ise (59) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bozkurt'ta oturan emekli PTT memuru Selahattin Doğrul'un hacı arkadaşlarını kahvaltıya davet etmek için sabah 20 kilometre mesafedeki Honaz'ın Kaklık mahallesine gittiği, kazanın ise Bozkurt'a dönüşte meydana geldiği öğrenildi.



ZORLA ÇIKARDILAR

Yine Denizli'nin bu kez Honaz ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan çift hayatını kaybetti. Nevzat Berber (72) idaresindeki 20 NS 279 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, Kaklık mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Berber'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, kazada ağır yaralanarak sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Fatma Berber (67) de kurtarılamadı.

DEREYE UÇTULAR

Eskişehir Günyüzü'ndeki kazada da bir karıkoca hayatını kaybetti. Hamamkarahisar mevkisinde Yusuf Gökdaş'ın kullandığı 26 VR 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki dereye uçtu. Kaza sonucunda sürücü Yusuf Gökdaş (42) olay yerinde, ağır yaralanan eşi Kezban Gökdaş ise 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

SEBAHATTİN ALP