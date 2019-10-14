Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 23'ü çocuk, 11'i kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.



Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA