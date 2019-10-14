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'de karantinası

Denizli Çivril'de kuduz karantinası

14.10.2019, 12:23 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019,12:23

'nin ilçesinde, inekte hastalığı tespit edilmesi üzerine bir mahallede kararı alındı. Mahalleye 15 gün boyunca hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Menteş Mahallesi'nde telef olan inekten aldıkları numuneyi laboratuvara gönderdi.

Yabani hayvan tarafından ısırıldığı belirtilen inekte kuduz hastalığı olduğu belirlenince söz konusu mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanlar aşılandı.

Mahalleye 15 gün boyunca hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

AA

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