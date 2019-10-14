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ek yerleştirme sonuçları açıklandı! sorgulama nasıl yapılır?

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM DGS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

14.10.2019, 17:36

, öğrencilerin merakla beklediği ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 'na katılan binlerce öğrenci merakla DGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Peki DGS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte öğrenme...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler. Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yarından itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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