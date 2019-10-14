Düğüne hazırlanırken mezara girdi

Antalya Kemer'de 12 gün sonra yapılacak düğünü için alışverişe gittiği otomobilin beton bariyere çarpması sonucu ölen Alim Şirinler (28), ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Antalya Kemer'de 12 gün sonra yapılacak düğünü için alışverişe gittiği otomobilin beton bariyere çarpması sonucu ölen Alim Şirinler (28), ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Baba Durmuş Şirinler'in morg önünde, 'Böyle mi olacaktı?' feryatları yürek dağladı. Kazada yaralanan Alim Şirinler'in annesi, ablası ve 2 yeğeninin tedavisi sürüyor. Kaza, önceki gün 15.00'te Antalya- Kemer karayolunda meydana geldi. Alim Şirinler, 25 Ekim'deki düğün hazırlıkları için annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık iki yeğeniyle Antalya'ya alışveriş için yola çıktı. Şirinler'in kullandığı 07 V 7187 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

ABLA VE ÇOCUĞU AĞIR

Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Alim Şirinler olay yerinde öldü. Annesi, ablası ve iki yeğeni ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ambulanslarla çevre hastanelere taşıdığı yaralılardan abla Tuğba Bayram ve 3 aylık çocuğunun durumunun ağır olduğu belirtildi.