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'de 83 düzensiz yakalandı

İzmir Dikili'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

14.10.2019, 09:51

'in ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 düzensiz yakalandı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Madra Çayı ve Denizköy açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Durdurulan botlarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 27'si Somali, 48'si Suriye, 5'i Filistin, 2'si Mısır ve 1'i Afganistan uyruklu 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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